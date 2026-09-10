Dehradun News: तुषार ने नेशनल बरिस्ता चैंपियनशिप में लिया हिस्सा

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कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया की ओर से चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। सभी क्षेत्रों से चुने गए टॉप 16 प्रतिभागी अब नेशनल टाइटल के लिए आगे मुकाबला करेंगे। तुषार ने कहा कि उनका मकसद उत्तराखंड के युवाओं को दुनिया भर में पेशेवर बरिस्ता (कॉफी शेफ) के तौर पर पहचान दिलाना और उन्हें बढ़ावा देना है।

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देहरादून। उत्तराखंड के तुषार अरोड़ा ने नेशनल बरिस्ता चैंपियनशिप (दिल्ली प्रीलिम्स) में प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने उत्तराखंड की सामग्री मुनस्यारी का बुरांश और चंपावत का शहद इस्तेमाल करने का फैसला किया।