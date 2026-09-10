श्रीदेव सुमन विवि: 29 सितंबर को छात्रसंघ चुनाव; एक अक्तूबर को विश्वविद्यालय छात्र महासंघ निर्वाचन

श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के परिसर और उससे संबद्ध राजकीय महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव की तिथि घोषित कर दी गई है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 29 सितंबर को छात्रसंघ निर्वाचन कराया जाएगा। इसके बाद एक अक्तूबर को विश्वविद्यालय छात्र महासंघ का निर्वाचन संपन्न होगा।

विज्ञापन

बृहस्पतिवार को कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा और श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय टिहरी के कुलपतियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में लिए गए निर्णय के बाद छात्र संघ व छात्र महासंघ चुनाव तिथियां तय की गई।

सिर पर खतरे की छत, दांव पर जिंदगियां: मसूरी में 150 साल पुराने बदहाल भवनों में बसे हैं परिवार, डर में लोग

विज्ञापन

विज्ञापन

श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो.एके महाजन के निर्देश पर विवि प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव के लिए तिथि जारी की है। पीएलएमएस परिसर के निदेशक प्रो. एमएस रावत ने बताया कि परिसर और संबद्ध राजकीय महाविद्यालयों में 29 सितंबर को छात्र संघ के लिए मतदान प्रक्रिया कराई जाएगी। जबकि एक अक्तूबर को छात्र महासंघ चुनाव होंगे।