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Dehradun News: एमएफए ने शानदार जीत दर्ज की

Tue, 08 Sep 2026 07:11 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 07:11 PM IST
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MFA registered a magnificent victory.
देहरादून। प्रेम नगर में आयोजित फुटबॉल मुकाबले में एमएफए (मणिपुर फुटबॉल अकादमी) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए डबल जे फुटबॉल टीम को तीन गोल के अंतर से हराकर शानदार जीत दर्ज की। मुकाबले के दौरान एमएफए के खिलाड़ियों ने बेहतरीन टीमवर्क, अनुशासन और खेल भावना का परिचय दिया। टीम के खिलाड़ियों ने शानदार तालमेल के साथ खेलते हुए पूरे मैच में अपना दबदबा बनाए रखा और जीत अपने नाम कर ली।
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मैच में एमएफए की ओर से जान माते, शिवाय, विक्की और विशाल ने विशेष रूप से प्रभावशाली प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों के शानदार खेल और आपसी समन्वय ने टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। टीम की इस जीत का श्रेय मैदान पर उतरे सभी 11 खिलाड़ियों की मेहनत, संघर्ष और एकजुटता को दिया गया। खिलाड़ियों ने पूरे मुकाबले के दौरान शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए टीम भावना का परिचय दिया। एमएफए की इस जीत से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा है और आगामी मुकाबलों के लिए टीम का आत्मविश्वास भी मजबूत हुआ है।
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