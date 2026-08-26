हरिद्वार: मगध साइबर गैंग के पांच आरोपी गिरफ्तार, 35 एटीएम कार्ड, 14 बैंक पासबुक और 17 सिम कार्ड बरामद

श्यामपुर क्षेत्र में पुलिस ने साइबर क्राइम हॉटस्पॉट अभियान के तहत मगध साइबर गैंग के पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 35 एटीएम कार्ड, 14 बैंक पासबुक और 17 सिम कार्ड बरामद हुए। पुलिस ने 18 मोबाइल फोन, दो लैपटॉप, एक चार्जर, 10 एटीएम कवर, पैन कार्ड और 37,500 रुपये की नकदी भी बरामद की है।

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