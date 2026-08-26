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हरिद्वार: मगध साइबर गैंग के पांच आरोपी गिरफ्तार, 35 एटीएम कार्ड, 14 बैंक पासबुक और 17 सिम कार्ड बरामद

Wed, 26 Aug 2026 01:32 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार Published by: Renu Saklani Updated Wed, 26 Aug 2026 01:32 PM IST
सार

मगध साइबर गैंग के पांच आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास 35 एटीएम कार्ड, 14 बैंक पासबुक और 17 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं।

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Magadh Cyber Gang Five Cyber Crime Accused Arrested in Haridwar Digital Transactions Haridwar News
पांच आरोपी गिरफ्तार - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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श्यामपुर क्षेत्र में पुलिस ने साइबर क्राइम हॉटस्पॉट अभियान के तहत मगध साइबर गैंग के पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 35 एटीएम कार्ड, 14 बैंक पासबुक और 17 सिम कार्ड बरामद हुए। पुलिस ने 18 मोबाइल फोन, दो लैपटॉप, एक चार्जर, 10 एटीएम कवर, पैन कार्ड और 37,500 रुपये की नकदी भी बरामद की है।

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प्रारंभिक जांच में बरामद बैंकिंग और डिजिटल दस्तावेजों के आधार पर 2.75 करोड़ रुपये से अधिक के संदिग्ध डिजिटल लेन-देन के सुराग मिले हैं। व्हाट्सएप चैट की जांच में बैंक खातों, क्यूआर कोड और लेन-देन से जुड़ी जानकारी सामने आई।

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इससे नालंदा और नवादा से हरिद्वार तक फैले नेटवर्क का खुलासा हुआ। पुलिस के अनुसार आरोपी म्यूल खातों में साइबर फ्रॉड की रकम मंगाते थे और फिर उसे यूपीआई के जरिए दूसरे खातों में ट्रांसफर करने के साथ एटीएम से नकदी निकालते थे। गिरफ्तार आरोपियों में बिहार के नालंदा और नवादा के तीन तथा हरिद्वार के दो आरोपी शामिल हैं।

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