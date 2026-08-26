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देहरादून: मुख्य सेवक सदन में रक्षाबंधन कार्यक्रम, सीएम धामी ने बहनों से राखी बंधवाकर दी ढेर सारी शुभकामनाएं
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: Renu Saklani
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:14 PM IST
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रक्षाबंधन कार्यक्रम में सीएम धामी
- फोटो : ANI
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में रक्षाबंधन कार्यक्रम में भाग लिया। इश दौरान उन्होंने बहनों से राखी बंधवाई और साथ ही उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी। वहीं पौड़ी में भी धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। विधायक राजकुमार पोरी ने बहनों से राखी बंधवाई। बढ़ चढ़कर महिलाओं, बहनों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
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