उत्तराखंड कैबिनेट फैसला: लोकायुक्त खोजबीन समिति के लिए बनेगी नई नियमावली, पैनल तैयार करने में करेगी मदद
धामी कैबिनेट बैठक में लोकायुक्त खोजबीन समिति के लिए नई नियमावली बनाने के फैसला लिया गया है। यह पैनल तैयार करने में मदद करेगी।
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उत्तराखंड में लोकायुक्त संस्था के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इसके तहत लोकायुक्त खोजबीन समिति के कार्यकलापों का निर्धारण नियमावली, 2026 तैयार की जा रही है। यह नियमावली लोकायुक्त संस्था के अध्यक्ष और सदस्य पदों के लिए उपयुक्त नामों का पैनल तैयार करने में मदद करेगी। यह पैनल चयन समिति को उपलब्ध कराया जाएगा। नियमावली का उद्देश्य खोजबीन समिति की कार्य अवधि निर्धारित करना है।
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इसमें समिति के सदस्यों को दिए जाने वाले भत्ते भी तय किए जाएंगे। साथ ही, नामों के पैनल के चयन की रीति भी निर्धारित की जाएगी। यह प्रक्रिया उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 और लोकायुक्त अधिनियम (संशोधन) 2014 की धारा 4 के प्रावधानों के अधीन होगी।