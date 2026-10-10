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जौलीग्रांट: तीन दिन से घरों के आसपास घूम रहा था 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पकड़कर जंगल में छोड़ा गया

Sat, 10 Oct 2026 07:53 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, जौलीग्रांट
संवाद न्यूज एजेंसी, जौलीग्रांट Published by: Renu Saklani Updated Sat, 10 Oct 2026 07:53 PM IST
सार

डोईवाला क्षेत्र के बुल्लावाला में घरों के आसपास तीन दिन से घूम रहे करीब 10 फीट लंबे किंग कोबरा से लोगों में चिंता बनी हुई थी। सूचना मिलने पर सर्प मित्र भारत भूषण पेले मौके पर पहुंचे और सांप को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया।

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King Cobra 10 foot spotted near homes in jollygrant for three days rescued and released into forest
दस फीट लंबा किंग कोबरा पकड़ा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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डोईवाला क्षेत्र के बुल्लावाला में घरों के आसपास तीन दिनों से घूम रहे करीब दस फीट लंबे किंग कोबरा को सर्प मित्र ने सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। सांप के लगातार घरों के आसपास दिखाई देने से लोगों की चिंता बनी हुई थी।

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सर्प मित्र भारत भूषण पेले ने बताया  कि बुल्लावाला निवासी मंगल सिंह रौथाण और अन्य लोगों के घरों के आसपास पिछले तीन दिनों से एक किंग कोबरा घूम रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर वह मौके पर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने सावधानीपूर्वक किंग कोबरा को पकड़ा और सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया।

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तीन दिनों से घरों के आसपास सांप की मौजूदगी के चलते क्षेत्र में सतर्कता बनी हुई थी। सूचना मिलने पर सर्प मित्र के मौके पर पहुंचने और किंग कोबरा को सुरक्षित पकड़ने से लोगों ने राहत महसूस की।

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