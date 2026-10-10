UK Top News: केदारनाथ यात्रा तीन घंटे रोकी, हेमकुंड साहिब के कपाट बंद, हरिद्वार में जाम, हरीश रावत की दो टूक

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी की एलन मस्क को लेकर की गई टिप्पणी और एसआईआर के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग विदेशी ताकतों के प्रभाव में आकर देश में अव्यवस्था का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और सभी को निर्धारित नियमों व प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। सीएम धामी ने कहा कि राहुल गांधी ने एलन मस्क को लेकर जिस तरह की टिप्पणी की है, उससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। उनके मुताबिक, विदेशी कंपनियों और विदेशी व्यक्तियों के साथ मिलीभगत साफ दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि देश में किसी भी तरह का लाइसेंस लेने के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा और सुरक्षा नियमों का अनुपालन अनिवार्य है। सबसे पहले देश की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए, इसके बाद ही अन्य व्यवस्थाओं पर विचार होना चाहिए। ये भी पढे़ं... देहरादून: एलन मस्क पर राहुल की टिप्पणी को लेकर धामी का निशाना, बोले-विदेशी ताकतों के इशारे पर खेल रहे ये लोग



हरीश रावत की दो टूक: लुढ़कते-लुढ़कते, घिसते-घिसते शून्य में मिल सकता हूं, लेकिन टूट नहीं सकता

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा, नेतृत्व में विश्वास और चुनावी हार को लेकर अपनी बात स्पष्ट शब्दों में रखी है। उन्होंने कहा कि यह शाश्वत सत्य है कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता और नेतृत्व के प्रति आस्था लोकतंत्र को शक्ति देती है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा पार्टी को बड़ा माना और नेतृत्व के प्रति अटूट आस्था रखी। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर साझा की गई पोस्ट में लिखा कि वर्ष 2002 और वर्ष 2012 से कठिन उनकी कोई परीक्षा नहीं हो सकती थी। उस परीक्षा में भी वह अटूट रूप से पार्टी के साथ खड़े रहे और उसके झंडे को ऊंचा उठाए रखा। उन्होंने कहा कि पार्टी ने केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री बनाकर उन्हें इसका पुरस्कार भी दिया। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य पार्टी हित होना चाहिए। वह अपने कलमी भाइयों और राजनीतिक दोस्तों को स्पष्ट बताना चाहते हैं कि जिस क्षण उन्हें लगेगा कि वह पार्टी के लिए भार हो रहे हैं या उनसे कहा जाएगा कि वह घर बैठ जाएं, तो वह बिना पलक झपकाए आदेश का पालन करेंगे। मगर किसी को तो सही आकलन करना पड़ेगा। उन्होंने आशंका जताई कि ऐसा न हो कि वह खुद कोई फैसला ले लें और बाद में उनके कुछ दोस्तों को यह लिखना पड़े कि हरीश रावत के इस फैसले ने पार्टी की संभावनाओं को कमजोर किया है।



हरिद्वार में 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते महिला एएसआई गिरफ्तार, समझौता कराने के नाम पर मांगी थी रकम

सतर्कता विभाग की टीम ने शनिवार को रानीपुर थाने में तैनात महिला एएसआई सोनिया को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोप है कि एएसआई ने दो पक्षों के बीच लेनदेन के विवाद में समझौता कराकर मामला निपटाने के एवज में शिकायतकर्ता से रिश्वत मांगी थी। सतर्कता विभाग के मुताबिक, टोल फ्री नंबर 1064 पर शिकायत मिली थी कि रानीपुर थाने में तैनात एएसआई शिकायतकर्ता के पक्ष में मामला निपटाने के लिए 10 हजार रुपये की मांग कर रही हैं। शिकायत की जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद पुलिस अधीक्षक सतर्कता, सेक्टर देहरादून ने ट्रैप टीम गठित की। इसके बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। शनिवार को सतर्कता विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए एएसआई सोनिया को शिकायतकर्ता से 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये भी पढे़ं...उत्तराखंड: लुढ़कते-लुढ़कते, घिसते-घिसते शून्य में मिल सकता हूं, लेकिन टूट नहीं सकता, हरीश रावत की दो टूक