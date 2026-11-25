अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर उसके माता-पिता एक बार फिर धरने पर बैठ गए हैं। दोनों गांधी पार्क पहुंचे और महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे धरना शुरू कर दिया। उन्होंने मामले में विनोद आर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग उठाई। साथ ही अपनी बेटी को न्याय दिलाने की अपील की।

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