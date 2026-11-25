उत्तराखंड: उपभोक्ताओं से अभद्रता और धमकी देना मीटर रीडर को पड़ा भारी, यूपीसीएल ने नौकरी से हटाया
बिजली उपभोक्ताओं के साथ व्यवहार को लेकर यूपीसीएल ने सख्त रुख अपनाया है। शिकायतों के साथ मिले ऑडियो और वीडियो साक्ष्यों की जांच के बाद विभाग ने कार्रवाई की है। देहरादून में तैनात मीटर रीडर को नौकरी से हटा दिया गया है और वापस उपनल भेज दिया गया है। प्रबंधन ने साफ किया है कि उपभोक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी।
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उपभोक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार, धमकी देने के मामले का संज्ञान लेते हुए यूपीसीएल प्रबंधन ने मीटर रीडर राजेंद्र रावत को नौकरी से निकाल दिया है। उसे उपनल को लौटा दिया गया है। यूपीसीएल एमडी पीसी ध्यानी ने कहा कि उपभोक्ताओं के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं होगा।
विद्युत वितरण खंड (उत्तर) देहरादून के अंतर्गत उपनल के माध्यम से कार्यरत मीटर रीडर राजेंद्र सिंह रावत के खिलाफ प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विभागीय जांच कराई गई। प्राप्त शिकायतों के आधार पर संबंधित प्रकरण में उपलब्ध ऑडियो रिकॉर्डिंग एवं वीडियो साक्ष्यों का परीक्षण किया गया। साथ ही अधिशासी अभियंता स्तर पर गठित जांच समितियों की ओर से प्रकरण की जांच की गई। जांच में संबंधित कर्मचारी की ओर से उपभोक्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार अनुचित आचरण किए जाने संबंधी आरोपों की पुष्टि हुई। जांच आख्या के आधार पर संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रकरण उपनल को प्रेषित कर सूचित किया गया कि राजेंद्र रावत मीटर संविदा कर्मी उपनल को विभागीय सेवाओं से कार्यमुक्त कर वापस कर दिया गया है।
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यूपीसीएल के एमडी पीसी ध्यानी ने स्पष्ट किया कि विभाग में उपभोक्ताओं के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार, अभद्रता, अनावश्यक दबाव या अनुचित आचरण किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रकार की शिकायत मिलने पर निष्पक्ष जांच कर संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। विभाग ने समस्त उपभोक्ताओं से अपील की है कि विद्युत विभाग के किसी भी कर्मचारी की ओर से अनुचित व्यवहार, अभद्रता या अवैध धनराशि की मांग करने पर तत्काल संबंधित अधिशासी अभियंता या उच्चाधिकारियों को सूचित करें, जिससे समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई की जा सके।