प्रदेश में अब बंदर और लंगूरों की गणना मोबाइल एप के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई) एप विकसित कर रहा है। एप तैयार होने के अंतिम चरण में है। इसके जरिए वन विभाग आम लोगों को भी गणना अभियान से जोड़ेगा।

डब्ल्यूआईआई के वैज्ञानिक डॉ. बिलाल हबीब के अनुसार, हरियाणा में इसी तकनीक से बंदरों की गणना की जा चुकी है। उसी तर्ज पर उत्तराखंड में भी आकलन किया जाएगा। एप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा। गणना के लिए एक दिन और समय निर्धारित होगा।

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एप खोलते ही संबंधित व्यक्ति की जीपीएस लोकेशन दर्ज हो जाएगी। इसके बाद वह बंदर या लंगूर की फोटो खींचकर उनकी संख्या की जानकारी अपलोड कर सकेगा। प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण कर क्षेत्रवार संख्या का आकलन किया जाएगा। इससे एक ही समूह की दोबारा गणना होने की आशंका भी कम होगी।

वन्यजीव हमलों में 154 लोग बंदर-लंगूर के शिकार

प्रदेश में बंदर-लंगूर फसलों को नुकसान पहुंचाने के साथ लोगों पर भी हमले कर रहे हैं। इस वर्ष सितंबर तक वन्यजीवों के हमलों में 407 लोग घायल हुए, जिनमें 154 लोग बंदर-लंगूर के हमलों के शिकार बने। यह आंकड़ा केवल वन विभाग में दर्ज मामलों का है। वर्ष 2024 में मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली में बदलाव कर बंदर-लंगूर के हमलों में घायल लोगों के लिए भी अनुग्रह राशि का प्रावधान किया गया था। प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव नीना ग्रेवाल के अनुसार, मोबाइल एप से होने वाली गणना से मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करने की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी।

