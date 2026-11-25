उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय की नीट यूजी काउंसिलिंग में एक छात्रा के अंकों को लेकर गंभीर मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक ही अभ्यर्थी के दो अलग-अलग स्कोर कार्ड और आवेदन पत्रों में अलग-अलग अंक दर्ज होने पर इसे संदिग्ध और कूटरचित मामला बताते हुए पुलिस से प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। विश्वविद्यालय की ओर से कोतवाली डोईवाला में शिकायत पत्र देकर प्राथमिकी दर्ज किए जाने की मांग की है।

विश्वविद्यालय के उपकुलसचिव संजीव कुमार पाण्डेय ने इस संबंध में डोईवाला कोतवाली को शिकायती पत्र सौंपा है। उपकुल सचिव पांडे ने पुलिस को बताया कि 24 नवंबर को मॉप अप राउंड काउंसिलिंग में फरीदाबाद, हरियाणा निवासी अनुराग खरे अपनी पुत्री आस्था खरे की काउंसिलिंग के लिए उपस्थित हुए। उन्होंने नीट का जो स्कोर कार्ड प्रस्तुत किया, उसमें आस्था खरे के 315 अंक दर्ज थे।

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जबकि विश्वविद्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध स्कोर कार्ड में छात्रा के 215 अंक दर्ज हैं। पांडे ने बताया कि विश्वविद्यालय ने 23 नवंबर को ईमेल के माध्यम से भी संबंधित अभ्यर्थी को 215 अंकों वाला स्कोर कार्ड भेजा था। इसके बावजूद काउंसिलिंग के दौरान 315 अंक वाला स्कोर कार्ड प्रस्तुत किया गया। इतना ही नहीं, छात्रा के नाम से दो अलग-अलग आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किए गए।इनमें एक में नीट के 315 और दूसरे में 215 अंक दर्ज थे। कार्ड पर बने बार कोड को स्कैन करने पर भी 215 अंक ही प्रदर्शित हो रहे थे। उपकुलसचिव पांडे ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस प्रकरण को काउंसिलिंग बोर्ड के समक्ष रखा। बोर्ड ने भी मामले को संदिग्ध और कूटरचित मानते हुए विश्वविद्यालय को प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए। इसके बाद विश्वविद्यालय ने पुलिस से मामले की जांच कर प्राथमिकी दर्ज करने को कहा है।



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विवि की ओर से शिकायती पत्र मिला है, मामले में जांच की जा रही है। जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। -राकेश गुसाईं, प्रभारी निरीक्षक, डोईवाला।





