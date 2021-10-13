Dehradun News: आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ महिला सशक्तीकरण पर किया संवाद

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सेवा संकल्प अभियान के तहत सेलाकुई स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में सोमवार को आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विधायक सहदेव सिंह पुंडीर मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने माताओं, बच्चों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से पोषण, स्वास्थ्य तथा महिला सशक्तीकरण पर संवाद किया। कार्यक्रम में नवजात शिशुओं का अन्नप्राशन संस्कार हुआ और गर्भवती महिलाओं की गोदभराई की गई। पात्र महिलाओं को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट भी प्रदान की गई। इसका उद्देश्य माताओं व शिशुओं के स्वास्थ्य, पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ना था। इस अवसर पर सुद्दोवाला मंडल अध्यक्ष सुखदेव फर्सवाण, सभासद किरण पंवार, मेहरुन्निशा, भाजपा नेत्री ममता ठाकुर, पूनम पंवार, मनीषा और साधना सहित कई लोग उपस्थित रहे। संवाद