फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Salvation in life is possible only through saints, spiritual gatherings, and

संत, सत्संग और सद्ग्रंथ से ही जीवन का उद्धार संभव : स्वामी रामचंद्राचार्य

Tue, 29 Sep 2026 01:33 AM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Tue, 29 Sep 2026 01:33 AM IST
विज्ञापन
Salvation in life is possible only through saints, spiritual gatherings, and
डाकपत्थर क्लब द्वितीय में चल रही श्रीराम कथा के चौथे दिन बाल व्यास स्वामी रामचंद्राचार्य ने श्रद्धालुओं को संत, सत्संग और सद्ग्रंथ का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि मानव को अपने जीवन के उद्धार के लिए इन तीनों का सहारा लेना चाहिए। इससे जीवन में विकार आने की संभावना कम होती है।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि व्यक्ति कुसंगति में पड़कर अपना जीवन नष्ट कर लेता है, जबकि अच्छी संगति उसे जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। परमात्मा को खोजने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में जब कोई कठिन समस्या आए तो उसे संत के सामने अथवा मंदिर में भगवान के समक्ष रखना चाहिए। संत उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं और भगवान उस समस्या को दूर करने में सक्षम हैं। स्वामी रामचंद्राचार्य ने कहा कि पितृ पक्ष में प्रत्येक घर में यज्ञ होना चाहिए। इससे देवता और पितृ दोनों तृप्त होकर परिवार को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष सुबोध गोयल, सचिव कपिल नागपाल, राजेंद्र भारद्वाज, मोतीलाल शर्मा, धीरेंद्र जोशी, शशांक शर्मा, सतेंद्र तिवारी, गजेंद्र बिजल्वाण, भरत सिंह, रमा सक्सेना, माधुरी तिवारी, रुचि द्विवेदी आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed