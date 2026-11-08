दीपावली: पलटन बाजार में जीरो जोन, वाहनाों की एंट्री बंद, बाजारों में जाम से निपटने को छह क्रेन तैनात

विक्रम और सिटी बसों के रूट में बदलाव

राजपुर रोड से आने वाले रूट नंबर एक के विक्रम ओरिएंट चौक के बजाय ग्लोब चौक से पैसिफिक तिराहा, सुभाष रोड और बेनी बाजार होते हुए लौटेंगे। रायपुर रोड से आने वाले रूट नंबर दो के विक्रम सर्वे चौक से वापस जाएंगे। रिस्पना की ओर से आने वाले रूट नंबर तीन के विक्रम दून चौक और एमकेपी चौक होते हुए लौटेंगे। रूट नंबर पांच और आठ के विक्रम तहसील चौक तक ही आएंगे। राजपुर रोड की सिटी बसों का पिकअप-ड्रॉप प्वाइंट ओरिएंट चौक और डोईवाला व सहस्त्रधारा जाने वाली बसों का रेंजर्स ग्राउंड रहेगा।



जाम लगा तो इन रास्तों से होगा डायवर्जन

सर्वे चौक पर दबाव बढ़ने पर रायपुर से आने वाले वाहनों को कर्जन रोड तिराहे से म्यूनिसिपल रोड की ओर भेजा जाएगा। घंटाघर पर दबाव होने पर राजपुर रोड से आने वाले वाहनों को ओरिएंट चौक से कनक चौक की ओर डायवर्ट किया जाएगा। दर्शनलाल चौक से आने वाले वाहनों को लैंसडाउन चौक की ओर भेजेंगे। धर्मपुर चौक पर जाम की स्थिति में माता मंदिर रोड से आने वाले वाहन रेसकोर्स और नेहरू कॉलोनी तिराहे से आने वाले वाहन फव्वारा चौक की ओर भेजे जाएंगे।



छह क्रेन से होगी निगरानी, गलत पार्किंग पर 1500 रुपये जुर्माना

यातायात व्यवस्था संभालने के लिए एक सीओ, चार ट्रैफिक इंस्पेक्टर, 15 ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर और अतिरिक्त टीएसआई, 60 ट्रैफिक कांस्टेबल, 80 प्रशिक्षु कांस्टेबल और 10 सीपीयू मोबाइल टीमें तैनात रहेंगी। इसके अलावा थानों से भी पुलिस बल लगाया जाएगा। गलत पार्किंग पर कार्रवाई के लिए छह क्रेन तैनात की गई हैं। नो-पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने पर क्रेन से टो किया जाएगा और 1500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। 29 एएनपीआर, 105 आरएलवीडी और नौ एसवीडीएस कैमरों से भी निगरानी की जाएगी।