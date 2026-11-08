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देहरादून: संस्कृति लोक कॉलोनी में घर में घुसकर चोरी करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने ऐसे पकड़े

Sun, 08 Nov 2026 12:55 PM IST
Alka Tyagi माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 08 Nov 2026 12:55 PM IST
सार

संस्कृति लोक कॉलोनी निवासी चंद्रमोहन ने पांच नवंबर को पटेलनगर कोतवाली में घर से नकदी चोरी होने की शिकायत दी थी। जिसके बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में थी।

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Dehradun: Two accused arrested for breaking into a house in Sanskriti Lok Colony and committing theft
आरोपी पकड़े - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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पटेलनगर क्षेत्र की संस्कृति लोक कॉलोनी में घर से नकदी चोरी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 15,200 रुपये की नकदी बरामद हुई है। दोनों आरोपी नैनीताल जिले के रामनगर के रहने वाले हैं।

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संस्कृति लोक कॉलोनी निवासी चंद्रमोहन ने पांच नवंबर को पटेलनगर कोतवाली में घर से नकदी चोरी होने की शिकायत दी थी। इस पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। घटना के खुलासे के लिए गठित टीम ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। साथ ही पूर्व में चोरी की घटनाओं में शामिल रहे संदिग्धों की जानकारी जुटाई।
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पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सात नवंबर को पटेलनगर क्षेत्र से हिमांशु (28) और राहुल सनवाल (28), निवासी रामनगर, नैनीताल को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान दोनों के कब्जे से चोरी की रकम बरामद हुई। पुलिस के अनुसार, दोनों से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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