देहरादून में प्रदर्शन: राहुल गांधी पर बरसी भाजपा, जातिवादी फैलाने और उत्तराखंड को बदनान करने का आरोप
भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की ओर से की जा रही बयानबाजी के माध्यम से उत्तराखंड की शांत और सौहार्दपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में जातिवादी मानसिकता का जहर घोलने का प्रयास किया जा रहा है।
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कांग्रेस नेता एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयानों के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज गांधी पार्क में धरना दिया। भाजपा ने इसे ‘सामाजिक सौहार्द संकल्प धरना’ नाम देते हुए कांग्रेस पर उत्तराखंड में जातिवादी मानसिकता को बढ़ावा देने और प्रदेश की छवि को बदनाम करने का आरोप लगाया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी धरने में शामिल हुईं।
धरने में शामिल भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कहा कि उत्तराखंड वीर शहीदों की जननी और देवभूमि के रूप में देश-दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। ऐसे में प्रदेश के सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे को प्रभावित करने वाली किसी भी राजनीतिक बयानबाजी का पार्टी विरोध करेगी।
भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की ओर से की जा रही बयानबाजी के माध्यम से उत्तराखंड की शांत और सौहार्दपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में जातिवादी मानसिकता का जहर घोलने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा ने इसे प्रदेश की सामाजिक एकता और प्रतिष्ठा के खिलाफ बताया।
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गांधी पार्क में आयोजित धरने के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के विरोध में नारेबाजी की और सामाजिक समरसता बनाए रखने का संकल्प लिया। पार्टी नेताओं ने कहा कि उत्तराखंड की जनता जाति और वर्ग के आधार पर समाज को बांटने की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगी।
भाजपा ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की सामाजिक एकता, भाईचारे और सम्मान की रक्षा के लिए पार्टी लगातार आवाज उठाती रहेगी। धरने के माध्यम से कांग्रेस से भी राजनीतिक बयानबाजी में संयम बरतने और प्रदेश के सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने की अपील की गई।