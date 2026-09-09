उत्तराखंड: माउंट भागीरथी द्वितीय फतह करेगी गढ़वाल राइफल, 12 सदस्यीय दल हुआ रवाना; 10 अक्तूबर तक चलेगा अभियान
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Wed, 09 Sep 2026 02:19 PM IST
सार
अभियान दल के सदस्यों ने पिछले करीब डेढ़ माह से कठोर शारीरिक प्रशिक्षण और पर्वतारोहण अभ्यास किया। अब दल रवाना हुआ है।
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विस्तार
भारतीय सेना की 5 गढ़वाल राइफल्स का 12 सदस्यीय दल माउंट भागीरथी-द्वितीय अभियान पर रवाना हो गया। उत्तरकाशी जिले में स्थित 6,512 मीटर ऊंची इस चुनौतीपूर्ण चोटी के आरोहण अभियान 10 सितंबर से 10 अक्तूबर तक चलेगा।
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डिप्टी जनरल ऑफिसर कमांडिंग, ब्रिगेडियर शब्बरुल हसन ने फ्लैग ऑफ किया। इस दौरान अभियान दल के लीडर और डिप्टी लीडर को प्रतीकात्मक आइस ऐक्स प्रदान कर अभियान की औपचारिक शुरुआत की गई।
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बताया कि अभियान दल के सदस्यों ने पिछले करीब डेढ़ माह से कठोर शारीरिक प्रशिक्षण और पर्वतारोहण अभ्यास किया। उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शरीर को परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए विशेष अनुकूलन प्रशिक्षण भी लिया गया। दल को कठिन चढ़ाई, मौसम और ऊंचाई की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार किया गया है।