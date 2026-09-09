इंटरव्यू: चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव, 50 लाख ने किए दर्शन, बीकेटीसी अध्यक्ष बोले-सुगम दर्शन कराना प्राथमिकता

चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव पूरा होने जा रहा है। 15 सितंबर से यात्रा का दूसरा चरण शुरू होगा। पहले चरण में दर्शन करने वाले श्रद्वालुओं का आंकड़ा 50 लाख के करीब पहुंच गया है। यात्रा इस बार भी नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है।

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जवाब : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में चारधाम यात्रा बेहतर ढंग से संचालित हो रही है। इसका प्रमाण धामों में बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या है। मानसून सीजन में यात्रा निर्बाध रूप से चली, अब फिर से इसमें तेजी आएगी। श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन करना सरकार व मंदिर समिति की पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री के साथ यात्रा व्यवस्थाओं पर चर्चा हो चुकी है।जवाब : केदारनाथ व बदरीनाथ धाम में हर साल श्रद्धालुओं की संख्या नया रिकॉर्ड बना रही है। श्रद्धालुओं को दर्शन करने में किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए बीकेटीसी ने वीआईपी संस्कृति को खत्म किया। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री ने स्वयं की। 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने पर मुख्यमंत्री ने आम श्रद्धालुओं की तरह दर्शन किए और एक मिनट में मंदिर से बाहर आ गए। भीड़ को देखते हुए मंदिरों में सुबह व शाम होने वाली पूजा का समय कम किया गया।