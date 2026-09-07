देहरादून: 'शुद्धिकरण' के विरोध में आज कांग्रेस करेगी सीएम आवास घेराव; पार्टी में शामिल होंगे कई लोग

पार्टी में शामिल होंगे कई लोग

सीएम आवास घेराव से पहले कांग्रेस में कई लोग शामिल होंगे। पूर्व दर्जाधारी रामकुमार वालिया भी अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल होंगे। उन्होंने पिछले दिनों भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा उन्हें कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराएंगी।

हरीश रावत एक घंटे का रखेंगे मौन व्रत

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत नई दिल्ली स्थित आवास में एक घंटे का मौन व्रत रखेंगे। हरीश रावत पिछले कुछ महीनों से स्वास्थ्य लाभ के लिए नई दिल्ली में हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कुछ अनचाहे कारण और अदृश्य शक्तियां बार-बार ऐसी स्थिति पैदा कर दे रही हैं कि मैं उत्तराखंड की ओर प्रस्थान की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं। उत्तराखंड में अस्पृश्यता व अपमानकारी छुआछूत को संरक्षण दे रही शक्तियों के खिलाफ संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष में अपनी भागीदारी को दर्ज करने के लिए सात सितंबर को अपने दिल्ली स्थित आवास पर एक घंटे का मौन व्रत रखूंगा और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि छुआछूत, सामाजिक भेदभाव पैदा करने वाली शक्तियों को पराजित करे।