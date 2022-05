{"_id":"6273441618c39d0a921f733f","slug":"coronavirus-news-in-uttarakhand-covid-19-news-today-04-may-positive-patients-update","type":"story","status":"publish","title_hn":"उत्तराखंड में कोरोना: प्रदेश के छह जिलों में मिले 23 नए संक्रमित, 115 सक्रिय मरीजों का चल रहा इलाज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Thu, 05 May 2022 08:57 AM IST