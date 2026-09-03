पौड़ी: भरसार विवि में कांग्रेस का प्रदर्शन, छात्रा की मौत और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर गोदियाल ने उठाए सवाल

पूर्व स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह पर निशाना साधा

गोदियाल ने विवि में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत पर निशाना साधते हुए उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए। कहा कि डॉ. धन सिंह रावत ने बतौर स्वास्थ्य मंत्री भरसार विवि में स्थाई डॉक्टर तैनात करने की घोषणा की थी। लेकिन आज तक भी विवि में डॉक्टर तैनात नहीं हुए। गोदियाल ने मामले में स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल से फोन पर वार्ता की। बताया कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि सीएमओ पौड़ी से बात कर विवि में डॉक्टर तैनात करने के लिए निर्देशित करेंगे। हालांकि इस पर भी गाेदियाल ने कहा कि ये भी हो पाएगा या नहीं, ये कुछ दिन में पता चल जाएगा।



रानीचौरी कैंपस से फार्मासिस्ट तैनात करने की तैयारी

भरसार विवि में छात्रा की मौत के मामले में निलंबित हुए डिस्पेंसरी फार्मासिस्ट की जगह अब टिहरी के वानिकी परिसर रानीचौरी से फार्मासिस्ट को तैनात करने की तैयारी है। कुलसचिव डॉ. सीपी सती ने बताया कि इस संबंध में पत्र भेजा गया है। जल्द ही फार्मासिस्ट भरसार में तैनात होंगे।