Dehradun News: 23 हजार युवाओं को रोजगार की मुफ्त ट्रेनिंग देगा ग्राम्य विकास विभाग

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दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के अंतर्गत मिलने वाली इस ट्रेनिंग में राज्य के विभिन्न हिस्सों में काम कर रही निजी प्रशिक्षण संस्थाओं का सहयोग लिया जाएगा। प्रशिक्षण पाने के लिए युवा योजना से जुड़े संस्थानों के पास अपने मूल दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकेंगे।योजना का लाभ पूरे प्रदेश के युवाओं को देने के लिए इसे सभी जिलों में संचालित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण में युवाओं को होटल, कुकिंग, पर्यटन, फिटिंग, मैकेनिकल, कारपेंटर, पेंटर जैसे अनेक रोजगारपरक क्षेत्रों में ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी।स्थायी रोजगार देने के लिए लगाई बाध्यताइस योजना से जुड़ने के लिए प्रशिक्षण संस्थाएं अपने यहां प्रशिक्षण प्राप्त सभी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। युवाओं को नौकरी मिलने के छह महीने के बाद ही संस्थाओं को इस योजना के अंतर्गत विभाग से भुगतान प्राप्त होगा। इस बाध्यता के पीछे युवाओं को जमीनी स्तर पर स्थायी नौकरी दिलाना है।हर युवा को रोजगार दिलाना उद्देश्यग्राम्य विकास विभाग की यह योजना काफी सफल रही है। पूर्व में इस योजना के अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार करने या नौकरी करने के योग्य बनाया गया है। इससे राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को आर्थिक ताकत मिली है। योजना के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन रोकने में भी सफलता मिली है। सरकार इसे और प्रभावी बनाते हुए सभी युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करना चाहती है।…………………………………………………...इस योजना का लक्ष्य राज्य के हर युवा को रोजगार उपलब्ध कराना है। इससे युवाओं को काम मिलेगा और परिवारों में आय की स्थायी शक्ति मिलेगी। प्रशिक्षण के दौरान युवाओं के रहने से लेकर अन्य सभी सुविधाओं का खर्च सरकार उठाएगी।- भरत सिंह चौधरी, मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड