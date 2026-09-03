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उत्तराखंड: प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त, आदेश जारी

Thu, 03 Sep 2026 04:14 PM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Thu, 03 Sep 2026 04:14 PM IST
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Uttarakhand Professor Satpal Singh Bisht appointed Vice Chancellor of Kumaun University order issued
आदेश जारी - फोटो : freepik.com

प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट कुमाऊं विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं। राजभवन की ओर से इसका आदेश जारी हो गया है।

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