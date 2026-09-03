देहरादून: विभिन्न विभागों के चयनित अभ्यर्थियों को मिले नियुक्ति पत्र, मुख्यमंत्री धामी ने दी शुभकामनाएं
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Thu, 03 Sep 2026 12:29 PM IST
सार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पशुपालन और गन्ना विभाग में चयनित 101 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपकर उनके नए सफर की शुरुआत कराई।
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विस्तार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विभागों के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने पशुपालन विभाग और गन्ना विभाग के लिए चयनित 101 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे।
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देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि युवाओं ने मेहनत, माता-पिता और शिक्षकों के आशीर्वाद से अपने लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव हासिल किया है।
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