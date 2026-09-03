देहरादून: विभिन्न विभागों के चयनित अभ्यर्थियों को मिले नियुक्ति पत्र, मुख्यमंत्री धामी ने दी शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विभागों के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने पशुपालन विभाग और गन्ना विभाग के लिए चयनित 101 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे।

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