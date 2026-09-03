रेल यात्री कृपया दें: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर दिल्ली से हरिद्वार के बीच चलेगी विशेष ट्रेन, यहां भी रुकेगी

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर रेलवे दिल्ली से हरिद्वार के बीच विशेष ट्रेन का संचालन करेगा। तीन से छह सितंबर के बीच चलने वाले विशेष ट्रेन को रुड़की रेलवे स्टेशन पर भी ठहराव दिया गया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने बताया कि गाड़ी संख्या 04413 दिल्ली-हरिद्वार अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 3, 4 और 5 सितंबर को दिल्ली रेलवे स्टेशन से रात 11 बजे रवाना होकर गाजियाबाद, मेरठ सिटी, मुजफ्फरनगर और रुड़की होते हुए अगले दिन सुबह 4ः55 पर हरिद्वार पहुंचेगी।

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