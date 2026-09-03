उत्तरकाशी: जमीन पर दम तोड़ती जिंदगियां, पांच माह में 16 शिशुओं की मौत, प्रसव के दौरान दो महिलाओं की भी मौत

उत्तरकाशी जनपद के जिला और महिला सहित अन्य अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं लगातार दम तोड़ती नजर आ रही है। विभाग के आंकड़ों की माने तो पांच माह में जिले में 16 शिशु मृत्यु दर दर्ज की गई है। साथ ही दो महिलाओं की प्रसव के दौरान मौत हुई है। ये वे आंकड़े हैं जो कि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हैं। इसके अलावा जनपद के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में होने वाले घरेलू प्रसव के दौरान कई महिलाएं और नवजात शिशुओं की कई जानकारियां गांव तक ही सीमित रह जाती है।

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उत्तरकाशी जनपद की बात करें तो जिला अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ और महिला रोग विशेषज्ञ की तैनाती नहीं है। दूसरी ओर जिले की यमुना घाटी में वर्षों से बाल और महिला रोग विशेषज्ञ की तैनाती नहीं हो पाई है। इस कारण प्रसव के दौरान महिलाएं और नवजात उचित स्वास्थ्य व्यवस्था न मिलने के कारण दम तोड़ रहे हैं। विज्ञापन विभाग के आंकड़ों की बात करें तो पूरे जनपद में अप्रैल से अगस्त तक 16 बच्चे विभिन्न कारणों से अपनी जान गंवा चुके हैं तो नौगांव व पुरोला में एक-एक महिलाएं प्रसव के दौरान दम तोड़ चुकी हैं। इन आंकड़ों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से डीएम प्रशांत आर्य की ओर से ली गई समीक्षा बैठक में प्रस्तुत किया गया है।

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