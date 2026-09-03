देहरादून: सीएम धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में बैठक, सुशासन और जनहित से जुड़ी नीतियों पर चर्चा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखंड स्टेट सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस की शासी निकाय की बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में केंद्र की भावी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की जा रही है।

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