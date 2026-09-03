हज यात्रा: उत्तराखंड के चयनित आवेदकों को जमा करने होंगे मेडिकल दस्तावेज, पहली किस्त की रसीद भी करनी होगी अपलोड

हज यात्रा-2027 के लिए उत्तराखंड से चयनित 1526 आवेदकों को अब चिकित्सा जांच समेत जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। उत्तराखंड राज्य हज समिति ने सभी चयनित आवेदकों को 15 सितंबर तक मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र और निर्धारित दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिए हैं।

उत्तराखंड राज्य हज समिति के अधिशासी अधिकारी मोहम्मद आरिफ ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई के सर्कुलर के अनुसार हज-2027 के लिए चयनित आवेदकों को चिकित्सा जांच और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। हज नीति-2027 के तहत प्रत्येक चयनित यात्री के लिए दो चरणों में चिकित्सा जांच और फिटनेस प्रमाणपत्र की प्रक्रिया अनिवार्य है।

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पहला चरण चयन के समय और दूसरा यात्रा से पहले पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवेदक हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर सर्कुलर नंबर-10 के साथ उपलब्ध प्रपत्र का प्रिंट लेकर सरकारी एलोपैथिक चिकित्साधिकारी से चिकित्सा जांच कराएं। मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र पर फोटो चस्पा कर चिकित्साधिकारी के हस्ताक्षर कराने के बाद इसे 15 सितंबर तक हज समिति की वेबसाइट के पिलग्रिम लॉगिन-2027 पर अपलोड करना होगा। साथ ही प्रथम किस्त जमा करने की ई-पे स्लिप या ऑनलाइन भुगतान की रसीद भी अपलोड करनी होगी।