Dehradun News: सराफा कारोबारी पर हमला, दुकान पर पथराव

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शिकायतकर्ता हर्षित वर्मा ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह रात में अपनी सराफा दुकान बंद कर रहे थे। तभी 15 से 20 लड़के उनके पास आए। उन्होंने हर्षित वर्मा से कहा कि आज के बाद दुकान मत खोलना, नहीं तो गोली मार देंगे। जब हर्षित वर्मा ने उनसे बात पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने उसे मारना शुरू कर दिया। हमलावरों ने उसे खूब पीटा और उसकी दुकान पर पथराव भी किया। हर्षित वर्मा ने पुलिस से अपनी जान-माल की रक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया है। यह घटना रिंग रोड, जोगीवाला, देहरादून स्थित उनकी दुकान पर हुई जो नेहरू कॉलोनी थाना से कुछ ही दूरी पर है। नेहरू कॉलोनी थाना प्रभारी देवेंद्र चौहान ने बताया कि पुलिस ने हर्षित वर्मा की लिखित शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

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देहरादून। नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र के एक सराफा कारोबारी ने 15 से 20 अज्ञात व्यक्तियों पर हमला करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि हमलावरों ने कारोबारी को बुरी तरह पीटा और उसकी दुकान पर पथराव भी किया। पुलिस ने शिकायतकर्ता हर्षित वर्मा की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।