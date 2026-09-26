Dehradun News: 11.29 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार

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थाना प्रभारी नरेश राठौर ने बताया कि एसएसपी के निर्देश पर जिले में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 25 सितंबर को पटेल नगर क्षेत्र में पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहे शंभू साहनी (28) निवासी ट्रांसपोर्ट नगर, पटेल नगर को रोककर तलाशी ली गई। उसके कब्जे से 11.29 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह जल्दी पैसा कमाने के लालच में नशा तस्करी में शामिल हुआ था। उसका इरादा स्मैक को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में नशे के आदी स्थानीय लोगों को ऊंचे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाने का था। पुलिस आरोपी से स्मैक की खरीद-फरोख्त से जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है।

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देहरादून। पटेल नगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 11.29 ग्राम स्मैक के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।