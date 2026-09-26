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चारधाम यात्रा स्थगित: लगातार बारिश, गढ़वाल आयुक्त के आदेश के बाद ग्रीन व ट्रिप कार्ड का काम भी रोका गया

Sat, 26 Sep 2026 07:12 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Sat, 26 Sep 2026 07:12 PM IST
सार

पर्वतीय इलाकों में लगातार बारिश को देखते हुए प्रशासन ने यात्रा संचालन को लेकर एहतियाती कदम उठाया है। गढ़वाल आयुक्त के आदेश के बाद चारधाम यात्रा के साथ ही एआरटीओ कार्यालय में वाहनों से जुड़े जरूरी दस्तावेज बनाने की प्रक्रिया भी रोक दी गई है।

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Red Alert char dham Yatra Suspended Till Sunday Amid Heavy Rainfall Green Card and Trip Card Work Halted
चारधाम यात्रा रोकी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप की ओर से चारधाम यात्रा को रविवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं, गढ़वाल आयुक्त के आदेश मिलने के बाद एआरटीओ कार्यालय में भी ग्रीनकार्ड और ट्रिप कार्ड का काम रोक दिया गया है।

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लगातार हो रही बारिश को देखते हुए चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए गढ़वाल आयुक्त चारधाम यात्रा प्रबंधन व नियंत्रण संगठन, गढ़वाल मंडल की ओर से मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त मौसम संबंधी सूचना का संज्ञान लेते हुए शनिवार दोपहर से आज रविवार तक यात्रा को स्थगित कर दिया गया है।

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सूचना मिलने के बाद एआरटीओ कार्यालय में ग्रीन कार्ड ट्रिप का काम रोक दिया गया। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ऋषिकेश रावत सिंह कटारिया ने बताया कि आदेश मिलने के बाद यात्रा रोक दी गई है। यात्रियों को ट्रांजिट कैंप में रुकने के लिए कहा गया है।



 

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