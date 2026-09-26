Dehradun News: मोबाइल छीनकर भागे दो आरोपी गिरफ्तार
देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 08:09 PM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 08:09 PM IST
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देहरादून। पटेलनगर क्षेत्र में राहगीर से मारपीट कर मोबाइल छीनने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने घटना में शामिल दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से छीना गया मोबाइल और वारदात में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी नशे के आदी हैं और नशे की जरूरत पूरी करने के लिए उन्होंने स्नैचिंग की थी।
पुलिस के मुताबिक, 25 सितंबर की शाम माजरा निवासी दानिश सब्जी मंडी से पैदल घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार दो युवकों ने उनके साथ मारपीट की और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। शिकायत पर पटेलनगर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई। घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास के मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसके आधार पर आरोपियों की पहचान के प्रयास शुरू किए गए।
मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 26 सितंबर को पटेलनगर क्षेत्र से मोहम्मद आरिफ (29) और मोहम्मद फारूक (28), दोनों निवासी ब्राह्मणवाला, को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी नरेश राठौर ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे नशे के आदी हैं। नशे की जरूरत पूरी करने के लिए उन्होंने मोबाइल छीना था। दोनों मोबाइल बेचने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया।
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पुलिस के मुताबिक, 25 सितंबर की शाम माजरा निवासी दानिश सब्जी मंडी से पैदल घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार दो युवकों ने उनके साथ मारपीट की और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। शिकायत पर पटेलनगर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई। घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास के मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसके आधार पर आरोपियों की पहचान के प्रयास शुरू किए गए।
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मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 26 सितंबर को पटेलनगर क्षेत्र से मोहम्मद आरिफ (29) और मोहम्मद फारूक (28), दोनों निवासी ब्राह्मणवाला, को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी नरेश राठौर ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे नशे के आदी हैं। नशे की जरूरत पूरी करने के लिए उन्होंने मोबाइल छीना था। दोनों मोबाइल बेचने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया।
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