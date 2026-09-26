Dehradun News: मोबाइल छीनकर भागे दो आरोपी गिरफ्तार

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पुलिस के मुताबिक, 25 सितंबर की शाम माजरा निवासी दानिश सब्जी मंडी से पैदल घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार दो युवकों ने उनके साथ मारपीट की और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। शिकायत पर पटेलनगर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई। घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीम ने घटनास्थल और आसपास के मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसके आधार पर आरोपियों की पहचान के प्रयास शुरू किए गए।मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 26 सितंबर को पटेलनगर क्षेत्र से मोहम्मद आरिफ (29) और मोहम्मद फारूक (28), दोनों निवासी ब्राह्मणवाला, को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी नरेश राठौर ने बताया कि पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे नशे के आदी हैं। नशे की जरूरत पूरी करने के लिए उन्होंने मोबाइल छीना था। दोनों मोबाइल बेचने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया।