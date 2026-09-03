उत्तराखंड: अगले सप्ताह हल्द्वानी में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक प्रस्तावित, नितिन नवीन हो सकते हैं शामिल

भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक अगले सप्ताह हल्द्वानी में प्रस्तावित है। अब तक तय कार्यक्रम में इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का कुमाऊं में दो दिवसीय प्रवास कार्यक्रम प्रस्तावित है। भाजपा ने उत्तराखंड पर फोकस बढ़ाया है। इस साल लगातार शीर्ष नेतृत्व का दौरा और कार्यक्रम होते रहे हैं।

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