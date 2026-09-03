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उत्तराखंड: अगले सप्ताह हल्द्वानी में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक प्रस्तावित, नितिन नवीन हो सकते हैं शामिल

Thu, 03 Sep 2026 07:47 AM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Thu, 03 Sep 2026 07:47 AM IST
सार

हल्द्वानी में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के दो दिवसीय प्रवास का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। 10 को पूर्व सैनिक सम्मेलन हल्द्वानी में और सिख सम्मेलन रुद्रपुर में होगा।

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BJP National President Nitin Nabin May Attend State Working Committee Meeting in Haldwani Next Week
नितिन नवीन, भाजपा अध्यक्ष - फोटो : @ANI

विस्तार
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भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक अगले सप्ताह हल्द्वानी में प्रस्तावित है। अब तक तय कार्यक्रम में इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का कुमाऊं में दो दिवसीय प्रवास कार्यक्रम प्रस्तावित है। भाजपा ने उत्तराखंड पर फोकस बढ़ाया है। इस साल लगातार शीर्ष नेतृत्व का दौरा और कार्यक्रम होते रहे हैं।

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राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मई में देहरादून पहुंचे थे, अब उनका हल्द्वानी और रुद्रपुर में कार्यक्रम प्रस्तावित है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि अनुसार नौ सितंबर को भाजपा प्रदेश कार्यसमिति की बैठक हल्द्वानी में होगी। भाजपा प्रदेश महामंत्री तरुण बंसल ने बताया कि नौ को ही कोर कमेटी की बैठक होगी। 10 को पूर्व सैनिक सम्मेलन हल्द्वानी में और सिख सम्मेलन रुद्रपुर में होगा। कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

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