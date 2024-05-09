ऋषिकेश: नाबालिग को शराब पिलाकर नशे की हालत में किया सामूहिक दुष्कर्म, तीन आरोपी गिरफ्तार

ऋषिकेश के आईडीपीएल क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग को कथित तौर पर बहला-फुसलाकर शराब पिलाने और नशे की हालत का फायदा उठाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

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पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता के पिता ने बताया कि नाबालिग अपनी परिचित युवती के साथ आईडीपीएल क्षेत्र में गई थी। आरोप है कि वहां कुछ युवकों ने उन्हें बहला-फुसलाकर शराब पिलाई। इसके बाद नाबालिग के अत्यधिक नशे की स्थिति का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया।कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी शिवम उर्फ शुभम (19), गोविन्द (21) और दीपक उर्फ डीपी (20) को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी रुड़की क्षेत्र के रहने वाले हैं। पूछताछ में आरोपियों ने नाबालिग को शराब पिलाने की बात स्वीकारी है।