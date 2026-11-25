भीमताल झील के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवनेशन अथॉरिटी (SARRA) ने पहल की है। जलागम मंत्री राम सिंह कैड़ा के निर्देश पर झील का चार दिवसीय बैथिमेट्रिक सर्वेक्षण कराया गया। इसका उद्देश्य झील की गहराई, जल भंडारण क्षमता और तल में जमा गाद का वैज्ञानिक आकलन करना है।

सर्वेक्षण के आधार पर झील के पुनर्जीवन और ड्रेजिंग यानी गाद निकालने की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इसके लिए रुड़की की सर्वेक्षण एजेंसी मैसर्स जियोसाइंस कंसल्टेंसी सर्विसेज की मदद ली गई। सर्वेक्षण में आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया गया।

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र्वेक्षण बिंदुओं की सटीक भौगोलिक स्थिति और निर्देशांक किए गए दर्ज

झील के अलग-अलग हिस्सों की गहराई मापने के लिए मोटर बोट पर इकोसाउंडर उपकरण लगाया गया था। इसके माध्यम से पानी की गहराई और झील के तल से जुड़े आंकड़े जुटाए गए। वहीं, झील की परिधि पर डीजीपीएस (डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) उपकरण की मदद से सर्वेक्षण बिंदुओं की सटीक भौगोलिक स्थिति और निर्देशांक दर्ज किए गए।

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जलागम मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कहा कि सर्वेक्षण से झील की मौजूदा स्थिति का सटीक आकलन करने में मदद मिलेगी। इससे यह भी पता चल सकेगा कि झील में कितनी गाद जमा है और जल भंडारण क्षमता की क्या स्थिति है। इन आंकड़ों के आधार पर आगे संरक्षण और गाद निकासी के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।