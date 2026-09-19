कोटद्वार: आईआईटी रुड़के के दीक्षांत समारोह के बाद लैंसडौन पहुंचे अजीत डोभाल और सीडीएस, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस सुब्रमणि आईआईटी रुड़की में आयोजित दीक्षांत समारोह के समापन के बाद लैंसडौन पहुंच गए हैं। वे गढ़वाल राइफल्स के हेलीपैड पर हेलिकॉप्टर से उतरे। रुड़की में एक सैन्य कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वे सीधे यहां आए थे।

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हेलीपैड पर कर्नल ऑफ द रेजिमेंट गढ़वाल ग्रुप व गढ़वाल स्काउट्स ले. जनरल दिनेश सिंह राणा ने उनकी आगवानी की। इस दौरान ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी भी मौजूद थे। दोनों शीर्ष अधिकारियों के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।लैंसडौन और आसपास के कई किलोमीटर के दायरे में पुलिस और सेना के जवान तैनात हैं। हर आने-जाने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही थी। वेलकम पोस्ट और जयहरीखाल चेक पोस्ट पर विशेष निगरानी रखी जा रही थी। बाहरी लोगों की आवाजाही पर कड़ी नजर रखी गई।राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद थी। लैंसडौन के साथ-साथ निकटवर्ती क्षेत्रों में भी सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। पुलिस और सेना के जवानों ने मिलकर सुरक्षा घेरा बनाया था। हर संवेदनशील स्थान पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया था। वेलकम पोस्ट और जयहरीखाल चेक पोस्ट पर विशेष रूप से चौकसी बरती गई।