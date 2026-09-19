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देहरादून: केंद्रीय मंत्री ने रोजगार मेले में 249 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, विकसित भारत में योगदान की अपील

Sat, 19 Sep 2026 05:12 PM IST
Renu Saklani माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Sat, 19 Sep 2026 05:12 PM IST
सार

देहरादून रोजगार मेले में कुल 249 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इनमें भारतीय सर्वेक्षण विभाग के पांच, आयकर विभाग के 121, एम्स के 53, भारतीय रेल के 30, डाक विभाग के 20 और प्रधान नियंत्रक रक्षा लेखा/नियंत्रक रक्षा लेखा के 18 अभ्यर्थी शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय प्रबंधन संस्थान और गृह मंत्रालय में एक-एक अभ्यर्थी का चयन हुआ है।

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Dehradun Rozgar Mela Union Minister Ajay Tamta Distributes Appointment Letters to 249 Youths
केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बांटे नियुक्ति पत्र - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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देहरादून में शनिवार को आयोजित रोजगार मेले में 249 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने नियुक्ति पत्र बांटे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को संबोधित किया।

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इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा नवनियुक्त युवाओं से आईजीओटी कर्मयोगी से जुड़कर लगातार अपने कौशल को बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि युवा समर्पण और बेहतर जनसेवा के जरिए विकसित भारत@2047 के लक्ष्य में योगदान दे सकते हैं।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित किया। उन्होंने नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं और उनके परिवारों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि त्योहारों के मौसम के आगमन के साथ यह अवसर हजारों परिवारों में खुशियां लेकर आया है। कहा कि युवा ऐसे समय में सरकारी सेवा से जुड़ रहे हैं, जब देश विकसित भारत@2047 की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने युवाओं से नए कौशल सीखने और देश के विकास में योगदान देने का आह्वान किया।

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रोजगार मेले की शुरुआत 22 अक्तूबर 2022 को की गई थी। इसका उद्देश्य तय समय सीमा में 10 लाख लोगों को सरकारी पदों पर भर्ती की सुविधा देना था। 20वें रोजगार मेले के साथ अब तक लगभग 12.75 लाख नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं।

भर्ती प्रक्रिया संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और रेलवे भर्ती बोर्ड समेत निर्धारित भर्ती एजेंसियों के माध्यम से की गई है। चयनित युवाओं ने रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डाक विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय समेत विभिन्न विभागों में सेवा शुरू की है।

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