बड़ोवाला गोलीकांड: एक युवती आई विवाद के केंद्र में, अब पते से गायब, पहले भी हो चुका बैंककर्मी सत्यम का झगड़ा

बड़ोवाला में बैंक कर्मी सत्यम चौहान को गोली मारने के मामले में एक युवती पूरी कहानी के केंद्र में आई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि युवती से सत्यम के पुराने संबंध थे जिसे लेकर पहले भी विवाद हुआ था। अब युवती अपने पते से गायब बताई जा रही है।

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उधर, हमलावरों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। हमलावर वारदात को अंजाम देने के लिए नकाब पहनकर और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल लेकर आए थे। जानकारी के अनुसार, सत्यम पिछले साल ही देहरादून आए थे। इससे पहले हरिद्वार में बैंक शाखा में काम करते थे।वह मंगलवार रात करीब आठ बजे अपनी चचेरी बहन के साथ बड़ोवाला में अपने घर जा रहे थे। इसी बीच पीछे से आई एक बाइक उनके सामने आकर रुकी और इस पर सवार दो युवकों में से एक ने तमंचे से सत्यम पर फायर कर दिया। गनीमत रही कि गोली सत्यम के पेट को छूकर निकल गई। स्थानीय लोगों ने सत्यम को अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में नाकेबंदी की लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला।