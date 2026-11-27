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रायपुर की बड़ी खबरेंः निकाय और पंचायत चुनाव जल्द; शीघ्र होगी सीजीपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति, पढ़ें और क्या...

अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: Published by: Lalit Kumar Singh Updated Fri, 27 Nov 2026 08:26 PM IST

सार आज रायपुर शहर से जुड़ी कई महत्वपूर्ण खबरें चर्चा में रहीं। इनमें निकाय और पंचायत चुनाव जल्द, जल्द होगी सीजीपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति, महादेव सट्टा एप: 15 करोड़ की कथित डील से जुड़ा वकील, नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त गिरोह, महादेव सट्टा मामला: दिल्ली में ईडी की छापेमारी खबर शामिल रहीं।



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