महादेव सट्टा मामला: दिल्ली में ईडी की छापेमारी, नौ कंपनियां जांच के दायरे में
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Fri, 27 Nov 2026 04:00 PM IST
सार
महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में ईडी ने दिल्ली में कैटरिंग कारोबारी राहुल मक्कर और रियल एस्टेट कारोबारी शेली ग्रोवर व उनके बेटे माधव ग्रोवर के ठिकानों पर छापेमारी की। ग्रोवर परिवार से जुड़ी नौ कंपनियां जांच के दायरे में हैं।
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विस्तार
महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। जांच एजेंसी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लग्जरी कैटरिंग और रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े प्रमुख लोगों के ठिकानों पर बड़ी छापेमारी की है। प्रवर्तन निदेशालय ने कैटरिंग व्यवसायी राहुल मक्कर के साथ-साथ रियल एस्टेट कारोबारी शेली ग्रोवर और उनके पुत्र माधव ग्रोवर के विभिन्न परिसरों पर यह कार्रवाई की है। इस ताजा कार्रवाई के बाद सट्टा नेटवर्क से जुड़े दिल्ली के व्यावसायिक संबंधों की जांच गहन हो गई है।
दिल्ली में कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने दिल्ली स्थित कई परिसरों पर एक साथ दबिश दी। सट्टा मामले में हुए अवैध वित्तीय लेनदेन और सट्टेबाजी से अर्जित अवैध कमाई के प्रवाह को खंगालने के लिए यह कदम उठाया गया है। जांच टीम राहुल मक्कर और ग्रोवर परिवार के व्यावसायिक नेटवर्क तथा उनसे जुड़ी वित्तीय गतिविधियों की गहनता से पड़ताल कर रही है। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य सट्टा नेटवर्क के तार दिल्ली के कारोबारियों से किस हद तक जुड़े हैं, यह स्पष्ट करना है। हालांकि छापेमारी के दौरान बरामद हुए दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों के संबंध में आधिकारिक विवरण आना अभी बाकी है।
ग्रोवर परिवार से जुड़ी नौ कंपनियां जांच के दायरे में
कार्रवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की नजर शेली ग्रोवर और उनके बेटे माधव ग्रोवर की व्यावसायिक गतिविधियों पर विशेष रूप से टिकी है। पिता-पुत्र से संबंधित नौ अलग-अलग कंपनियों को जांच के दायरे में शामिल किया गया है। अधिकारियों की टीम इन नौ कंपनियों के बैंक खातों, कारोबारी लेनदेन, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेज का बारीकी से निरीक्षण कर रही है। सट्टा कारोबार के माध्यम से आए पैसों के लेन-देन के संदेह में यह कदम उठाया गया है।
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अवैध वित्तीय लेनदेन की परतें खंगालने में जुटी जांच एजेंसी
महादेव ऑनलाइन सट्टा एप से जुड़े इस बहुचर्चित मामले में जांच एजेंसी पहले से ही देश भर में अवैध धन के प्रवाह और सट्टा सिंडिकेट के वित्तीय ढांचे को ध्वस्त करने में लगी हुई है। दिल्ली में की गई यह छापेमारी इसी वृहद जांच श्रृंखला का एक अहम हिस्सा है। अधिकारियों का मानना है कि दिल्ली के इन कारोबारियों और उनकी कंपनियों के वित्तीय रिकॉर्ड की पड़ताल से सट्टा नेटवर्क के मुख्य प्रमोटरों तथा उनके सहयोगियों के बारे में कई नए खुलासे हो सकते हैं।
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दिल्ली में कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी
प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने दिल्ली स्थित कई परिसरों पर एक साथ दबिश दी। सट्टा मामले में हुए अवैध वित्तीय लेनदेन और सट्टेबाजी से अर्जित अवैध कमाई के प्रवाह को खंगालने के लिए यह कदम उठाया गया है। जांच टीम राहुल मक्कर और ग्रोवर परिवार के व्यावसायिक नेटवर्क तथा उनसे जुड़ी वित्तीय गतिविधियों की गहनता से पड़ताल कर रही है। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य सट्टा नेटवर्क के तार दिल्ली के कारोबारियों से किस हद तक जुड़े हैं, यह स्पष्ट करना है। हालांकि छापेमारी के दौरान बरामद हुए दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों के संबंध में आधिकारिक विवरण आना अभी बाकी है।
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ग्रोवर परिवार से जुड़ी नौ कंपनियां जांच के दायरे में
कार्रवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की नजर शेली ग्रोवर और उनके बेटे माधव ग्रोवर की व्यावसायिक गतिविधियों पर विशेष रूप से टिकी है। पिता-पुत्र से संबंधित नौ अलग-अलग कंपनियों को जांच के दायरे में शामिल किया गया है। अधिकारियों की टीम इन नौ कंपनियों के बैंक खातों, कारोबारी लेनदेन, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेज का बारीकी से निरीक्षण कर रही है। सट्टा कारोबार के माध्यम से आए पैसों के लेन-देन के संदेह में यह कदम उठाया गया है।
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अवैध वित्तीय लेनदेन की परतें खंगालने में जुटी जांच एजेंसी
महादेव ऑनलाइन सट्टा एप से जुड़े इस बहुचर्चित मामले में जांच एजेंसी पहले से ही देश भर में अवैध धन के प्रवाह और सट्टा सिंडिकेट के वित्तीय ढांचे को ध्वस्त करने में लगी हुई है। दिल्ली में की गई यह छापेमारी इसी वृहद जांच श्रृंखला का एक अहम हिस्सा है। अधिकारियों का मानना है कि दिल्ली के इन कारोबारियों और उनकी कंपनियों के वित्तीय रिकॉर्ड की पड़ताल से सट्टा नेटवर्क के मुख्य प्रमोटरों तथा उनके सहयोगियों के बारे में कई नए खुलासे हो सकते हैं।