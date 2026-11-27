सीजीपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी पर हाईकोर्ट सख्त: सरकार और आयोग को 14 दिसंबर तक जवाब देने के निर्देश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुर Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Fri, 27 Nov 2026 05:53 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी पर हाईकोर्ट ने राज्य शासन और आयोग को नोटिस जारी कर 14 दिसंबर तक जवाब मांगा है। सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में होने की जानकारी दी।
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विस्तार
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। न्यायालय ने राज्य शासन और आयोग को नोटिस जारी किया है। उन्हें 14 दिसंबर तक इस मामले में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य शासन ने न्यायालय को बताया कि अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अध्यक्ष का पद खाली होने से कई महत्वपूर्ण कार्य रुके हुए हैं। इनमें मनोचिकित्सक विशेषज्ञों के साक्षात्कार भी शामिल हैं, जो अटके हुए हैं। याचिकाकर्ता ने न्यायालय को सुझाव दिया है। उन्होंने एक कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर साक्षात्कार कराने की बात कही है।
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष का पद 8 सितंबर 2026 को रिक्त हुआ था। पूर्व अध्यक्ष रीता शांडिल्य के पदमुक्त होने के बाद से यह पद खाली है। इस रिक्ति के कारण राज्य सेवा परीक्षा-2025 के साक्षात्कार और नई भर्ती परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा प्रभावित हो रही है। अंतिम चयन सूची जारी करने जैसी प्रक्रियाएं भी प्रभावित हुई हैं। राज्य सेवा परीक्षा 2026 का विज्ञापन जारी होने में भी देरी हुई है।
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हाईकोर्ट की नाराजगी
चीफ जस्टिस कृष्ण राम महापात्र और जस्टिस संतोष शर्मा की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई की। खंडपीठ ने 26 अक्तूबर के आदेश के बावजूद नियुक्ति न होने पर नाराजगी जताई। न्यायालय ने तय समय में नियुक्ति न होने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है। राज्य शासन ने बताया कि अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी।
संभावित अध्यक्ष और अनुमोदन
सेवानिवृत्त आईएएस महादेव कावरे का नाम अध्यक्ष पद के लिए चर्चा में है। उनके नाम पर राजभवन से अनुमोदन की प्रक्रिया से जुड़ी बातें सामने आई हैं। यह नियुक्ति राज्य की विभिन्न परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आयोग के सुचारु संचालन के लिए अध्यक्ष का पद भरना आवश्यक है।
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राज्य शासन ने न्यायालय को बताया कि अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अध्यक्ष का पद खाली होने से कई महत्वपूर्ण कार्य रुके हुए हैं। इनमें मनोचिकित्सक विशेषज्ञों के साक्षात्कार भी शामिल हैं, जो अटके हुए हैं। याचिकाकर्ता ने न्यायालय को सुझाव दिया है। उन्होंने एक कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर साक्षात्कार कराने की बात कही है।
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छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष का पद 8 सितंबर 2026 को रिक्त हुआ था। पूर्व अध्यक्ष रीता शांडिल्य के पदमुक्त होने के बाद से यह पद खाली है। इस रिक्ति के कारण राज्य सेवा परीक्षा-2025 के साक्षात्कार और नई भर्ती परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा प्रभावित हो रही है। अंतिम चयन सूची जारी करने जैसी प्रक्रियाएं भी प्रभावित हुई हैं। राज्य सेवा परीक्षा 2026 का विज्ञापन जारी होने में भी देरी हुई है।
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हाईकोर्ट की नाराजगी
चीफ जस्टिस कृष्ण राम महापात्र और जस्टिस संतोष शर्मा की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई की। खंडपीठ ने 26 अक्तूबर के आदेश के बावजूद नियुक्ति न होने पर नाराजगी जताई। न्यायालय ने तय समय में नियुक्ति न होने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है। राज्य शासन ने बताया कि अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी कर ली जाएगी।
संभावित अध्यक्ष और अनुमोदन
सेवानिवृत्त आईएएस महादेव कावरे का नाम अध्यक्ष पद के लिए चर्चा में है। उनके नाम पर राजभवन से अनुमोदन की प्रक्रिया से जुड़ी बातें सामने आई हैं। यह नियुक्ति राज्य की विभिन्न परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आयोग के सुचारु संचालन के लिए अध्यक्ष का पद भरना आवश्यक है।