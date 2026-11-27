धमतरी जिले में शुक्रवार का दिन सड़क हादसों से भरा रहा। दिनभर में कुल चार अलग-अलग सड़क दुर्घटनाएं हुईं। इन हादसों में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई और छह लोग घायल हुए।ग्राम कचना निवासी भरत चक्रधारी अपने दो साथियों के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। ग्राम पुरैना के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवक सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों और ग्रामीणों ने तीनों घायलों को कुरूद के शासकीय अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने भरत चक्रधारी को मृत घोषित कर दिया। हादसे में घायल दोनों अन्य युवकों का इलाज जारी है। भखारा थाना पुलिस ने दुर्घटनाकारित ट्रक जब्त कर जांच शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों में मातम पसर गया है और गांव में शोक की लहर है।गंगरेल बांध घूमने आए युवकों की बाइक की दो जगहों पर आमने-सामने टक्कर हुई। इन दुर्घटनाओं में चार युवक घायल हो गए। घायलों को 112 और परामर्श एम्बुलेंस सेवा से अस्पताल पहुंचाया गया। यह भी जिले में हुए शुक्रवार के हादसों का हिस्सा था।धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र अंतर्गत श्याम तराई के पास नेशनल हाईवे पर एक हादसा हुआ। यहां एक कार और पिकअप की जोरदार टक्कर हो गई। जगदलपुर से धमतरी आ रही पिकअप डिवाइडर पार कर जगदलपुर जा रही कार से टकरा गई। कार सवार लोग बाल-बाल बच गए, पर दोनों वाहनों का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। अर्जुनी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।