Hindi News
›
Video
›
Chhattisgarh
›
A fire broke out in a coal-laden trailer in Raigarh; the driver saved his life by jumping out. The fire is sus
{"_id":"6b098eee761dff05480e9fad","slug":"a-fire-broke-out-in-a-coal-laden-trailer-in-raigarh-the-driver-saved-his-life-by-jumping-out-the-fire-is-suspected-to-have-been-caused-by-a-short-circuit-raigarh-news-c-1-1-noi1486-4976593-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"रायगढ़ में बड़ा हादसा टला: चलती कोयला लोड ट्रेलर में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
रायगढ़ में बड़ा हादसा टला: चलती कोयला लोड ट्रेलर में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में शुक्रवार की शाम एक कोयला लोड चलती ट्रेलर में अचानक आग लग गई। यह घटना खरसिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत देहजरी गांव के पास हुई। इस हादसे में ट्रेलर के चालक ने किसी तरह वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई।
मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार की शाम लगभग 5:30 बजे के आसपास यह घटना हुई। ट्रेलर छाल की तरफ से कोयला लेकर आ रही थी। जब वाहन देहजरी गांव के पास पहुंचा, तो उसके इंजन साइड में अचानक आग लग गई। देखते-ही-देखते आग तेजी से फैलने लगी और पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के बाद चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत वाहन से छलांग लगा दी। इस घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। कुछ देर के लिए इस मार्ग पर वाहनों का परिचालन पूरी तरह से बंद हो गया था। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को घटना की सूचना दी गई।
आग पर काबू और संभावित कारण
घटना की जानकारी मिलते ही खरसिया पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की टीम भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने कुछ ही देर में आग पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया। शुरुआती संभावना जताई जा रही है कि ट्रेलर में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी।
जनहानि से बचाव
इस भीषण आगजनी की घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। ट्रेलर चालक ने वाहन से कूदकर अपनी जान सुरक्षित बचाई। आग लगने के कारण मार्ग पर वाहनों का परिचालन कुछ देर के लिए बंद हो गया था। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थिति को संभाला।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।