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छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में शुक्रवार की शाम एक कोयला लोड चलती ट्रेलर में अचानक आग लग गई। यह घटना खरसिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत देहजरी गांव के पास हुई। इस हादसे में ट्रेलर के चालक ने किसी तरह वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई।



मिली जानकारी के अनुसार, शुक्रवार की शाम लगभग 5:30 बजे के आसपास यह घटना हुई। ट्रेलर छाल की तरफ से कोयला लेकर आ रही थी। जब वाहन देहजरी गांव के पास पहुंचा, तो उसके इंजन साइड में अचानक आग लग गई। देखते-ही-देखते आग तेजी से फैलने लगी और पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के बाद चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत वाहन से छलांग लगा दी। इस घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। कुछ देर के लिए इस मार्ग पर वाहनों का परिचालन पूरी तरह से बंद हो गया था। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को घटना की सूचना दी गई।



आग पर काबू और संभावित कारण

घटना की जानकारी मिलते ही खरसिया पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की टीम भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने कुछ ही देर में आग पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया। शुरुआती संभावना जताई जा रही है कि ट्रेलर में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी।



जनहानि से बचाव

इस भीषण आगजनी की घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। ट्रेलर चालक ने वाहन से कूदकर अपनी जान सुरक्षित बचाई। आग लगने के कारण मार्ग पर वाहनों का परिचालन कुछ देर के लिए बंद हो गया था। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थिति को संभाला।

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