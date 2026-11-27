विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

राजनीतिक दलों ने उम्मीदवारों के चयन और विभिन्न वार्डों में चुनावी समीकरण साधने की गतिविधि तेज कर दी है। चुनाव में मतदाता अपने नए प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। राज्य के चार प्रमुख नगर निगमों बिरगांव, भिलाई, भिलाई-चरोदा और रिसाली समेत कई अन्य नगरीय निकायों में मतदान कराया जाएगा।राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, निकाय और पंचायत चुनावों की प्रक्रिया को दिसंबर माह के भीतर ही पूर्ण कराने की योजना है। साल 2021 में भी आयोग ने नवंबर के अंतिम सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी की थी और 20 दिसंबर को मतदान कराया था। उस समय चुनाव की घोषणा से लेकर मतदान के दिन तक करीब 23 दिन का समय मिला था। आयोग इस बार भी उसी समय-सीमा की तर्ज पर दिसंबर के अंतिम सप्ताह में मतदान करा सकता है। हालांकि, चुनाव की तिथियों पर अंतिम फैसला राज्य निर्वाचन आयोग की घोषणा के बाद ही होगा।दिसंबर का पहला सप्ताह राज्य के राजनीतिक और प्रशासनिक लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा में किसी कारणवश देरी होती है, तो कुछ नगरीय निकायों में प्रशासक नियुक्त करने पड़ सकते हैं। इससे पूर्व वर्ष 2024 में भी नगरीय निकायों का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रशासक नियुक्त किए गए थे।इस बार नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों को मिलाकर कुल 1231 पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। इनमें नगरीय निकायों के आम निर्वाचन और उपचुनाव मिलाकर कुल 417 पद शामिल हैं। नगरीय निकायों में चार नगर निगमों में महापौर के चार, अध्यक्ष के 13 और पार्षद के 400 पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त उपचुनाव में अध्यक्ष के एक तथा पार्षद के छह पदों पर चुनाव होगा।वहीं, त्रिस्तरीय पंचायतों में कुल 814 पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। इनमें जनपद पंचायत सदस्य का एक पद, सरपंच के 92 पद और पंच के 721 पद शामिल हैं। इन सभी पदों पर निष्पक्ष मतदान कराने के लिए निर्वाचन तंत्र तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है।बीरगांव नगर निगम का कुल क्षेत्रफल 36.85 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2014 में स्थापित इस निगम में 40 वार्ड और छह मूल राजस्व ग्राम शामिल हैं। निकाय चुनाव की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता इन सभी 40 वार्डों के निगम क्षेत्र में प्रभावी हो जाएगी।आयोग ने स्पष्ट किया है कि आचार संहिता का दायरा अपने आप पूरे रायपुर जिले पर लागू नहीं होगा। बीरगांव नगर निगम की सीमा में आने वाले उरला, बोरझरा, अछोली, रांवांभाठा, उरकुरा, बीरगांव और सरोरा के हिस्से ही आचार संहिता के प्रतिबंधों के अंतर्गत रहेंगे। जिले के अन्य नगरीय निकायों और पंचायत क्षेत्रों में आचार संहिता उनके संबंधित चुनावी समय-सारिणी के हिसाब से लागू की जाएगी।