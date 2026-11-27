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जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि गिरोह से जुड़ी महिलाओं ने आर्थिक रूप से कमजोर किशोरी को निशुल्क इलाज और सुरक्षित प्रसव का प्रलोभन दिया था। वे उसे रायपुर ले आईं और यहां उसकी मुलाकात सिंडिकेट के संदिग्धों से कराई। गुढ़ियारी स्थित वसंत विहार के दिवाकर अस्पताल में 4 नवंबर को किशोरी की प्रसव प्रक्रिया कराई गई। इसके बाद गिरोह ने नवजात के कागजात तैयार करने के लिए जाली दस्तावेज का सहारा लिया। छानबीन से खुलासा हुआ कि दिवाकर अस्पताल से लगभग 26 फर्जी जन्म प्रमाणपत्र निर्गत किए गए थे। इस अस्पताल का संचालन डॉ. खिर सिंधु महानंद कर रहा था। पुलिस उक्त चिकित्सक की डिग्री की प्रामाणिकता की भी पड़ताल कर रही है। 17 नवंबर को तीन महिला कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया था, जिनकी पूछताछ पर मुख्य चिकित्सक की गिरफ्तारी हुई।जाली दस्तावेज से अस्पताल में कराई प्रसव प्रक्रियापुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह के बदमाश बेहद संगठित ढंग से कार्य करते थे। दिवाकर अस्पताल में प्रसव कराने के साथ ही बच्चों के फर्जी जन्म प्रमाणपत्र तैयार किए जाते थे। अस्पताल से अब तक तीन शिशुओं की डिलीवरी के साक्ष्य मिले हैं। आरोपियों ने नाबालिग किशोरी की दयनीय स्थिति का लाभ उठाकर उसके शिशु को बेचने की योजना बनाई थी। फर्जी आधार कार्ड और जाली जन्म प्रमाणपत्र के जरिये किशोरी को 21 वर्ष का बताकर रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया। इस फर्जीवाड़े में नगर निगम कर्मचारियों, केयरटेकर, अकाउंटेंट और बिचौलियों की मिलीभगत उजागर हुई है। पुलिस अब कूटरचित दस्तावेज बनाने वाले अन्य प्रशासनिक कर्मचारियों और सहयोगियों की भूमिका की जांच कर रही है।इस अंतरराज्यीय सिंडिकेट का पर्दाफाश आजाद चौक थाना क्षेत्र में सड़क पर हुई घटना के बाद हुआ। मार्ग पर दो महिलाओं के बीच विवाद होने पर सूचना मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंचा। पीड़िता महिला ने पुलिस को बताया कि वह ओडिशा की निवासी है और दूसरी महिला नवजात शिशु को बेचकर प्राप्त राशि के बंटवारा करने को लेकर झगड़ रही थी। शिकायत मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई आरंभ की। पूछताछ में डॉ. खिर सिंधु महानंद, प्रकाश कुमार कौरव और अश्वनी शर्मा के नाम सामने आए। पुलिस ने अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सातवें आरोपी जितेंद्र खेतान को पुलिस ने पकड़ा क्योंकि आरोपी कृतिका साहू ने नवजात बच्ची को 36 वर्षीय जितेंद्र को बेचा था।रायपुर से संचालित इस सिंडिकेट का प्रसार आठ राज्यों तक फैला हुआ था। जांचकर्ताओं के अनुसार गिरोह ने 26 से अधिक नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त की है। इन मामलों के तार बिलासपुर, बेंगलुरु, अहमदाबाद, मुंबई, नागपुर, चेन्नई तथा मध्यप्रदेश और राजस्थान से जुड़े पाए गए हैं। सिंडिकेट के बदमाश नवजात बच्चियों को लगभग 5 लाख रुपये और लड़कों को 10 से 12 लाख रुपये में बेचते थे। बच्चे खरीदने वाले दंपती उनकी जाति और धर्म के बारे में भी पूछते थे। आरोपियों ने वैधानिक गोद लेने की प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया था। भारत में बाल गोद लेने के लिए किशोर न्याय अधिनियम और हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम के तहत कानूनी मार्ग उपलब्ध हैं, किंतु गिरोह धन के लालच में बच्चों का अवैध सौदा करता था।