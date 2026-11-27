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यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय के निर्देशन में लंबित गुमशुदगी प्रकरणों के निराकरण के विशेष अभियान के तहत की गई। थाना भखारा पुलिस ने अपनी तकनीकी दक्षता और प्रयासों से वर्ष 2012 से लापता नाबालिग बालिका को दस्तयाब किया। ग्राम सिलिडीह निवासी 14 वर्षीय बालिका 27 अक्तूबर 2012 को दोपहर करीब 1 बजे घर से मट्ठा लेने निकली थी। वह वापस नहीं लौटी, जिसके बाद थाना भखारा में धारा 363 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। प्रकरण लंबे समय से लंबित था और बालिका द्वारा पहचान बदलने से पता लगाना मुश्किल हो रहा था। पुलिस टीम ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और NATGRID जैसे तकनीकी संसाधनों का लगातार विश्लेषण किया। सीडीआर और सीएएफ से मिली जानकारियों के आधार पर पता चला कि वह ग्रेटर नोएडा में रह रही है। पुलिस टीम तत्काल ग्रेटर नोएडा रवाना हुई और 23 नवंबर 2026 को महिला को सकुशल दस्तयाब कर धमतरी लाई।वर्तमान में लगभग 28 वर्ष की महिला से पूछताछ की गई। उसने न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुरुद के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया। महिला ने बताया कि वह वर्ष 2012 में अपनी मां के पास चली गई थी। इसके बाद उसने आगरा और दिल्ली-नोएडा क्षेत्र में रहकर रोजी-मजदूरी की। बालिग होने के बाद वर्ष 2018 में उसने विवाह कर लिया था।महिला ने अपने साथ किसी भी प्रकार की जोर-जबरदस्ती या अपराध होने से इन्कार किया है। 14 वर्ष पुराने इस गुमशुदगी प्रकरण का निराकरण धमतरी पुलिस की संवेदनशीलता दर्शाता है। यह आधुनिक तकनीक के प्रभावी उपयोग और पेशेवर कार्यशैली का परिणाम है। धमतरी पुलिस लंबित मामलों में गंभीरता से पतासाजी कर रही है। इसका उद्देश्य बिछड़े लोगों को उनके परिजनों तक पहुंचाना है।