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ईडी टीम पूछताछ में विदेश यात्राओं के उद्देश्य, नोट्स में दर्ज रकम, कथित भुगतान के लाभार्थियों और डिजिटल संदेशों की भूमिका की पड़ताल कर रही है। वकील के मोबाइल में महादेव बुक से संबंधित वीडियो, हटाए गए वाट्सएप संदेश और संदिग्ध संपर्क मिले हैं। एजेंसी स्काई एक्सचेंज जैसे दूसरे ऑनलाइन सट्टा मंचों से आरोपी के संभावित संबंधों की भी जांच कर रही है। जांच अधिकारी पूरे नेटवर्क के आर्थिक लेन-देन और संपर्क संबंधी कड़ियों का पता लगाने में जुटे हैं।ईडी टीम पूछताछ में विदेश यात्राओं के उद्देश्य, नोट्स में दर्ज रकम, कथित भुगतान के लाभार्थियों और डिजिटल संदेशों की भूमिका की पड़ताल कर रही है। वकील के मोबाइल में महादेव बुक से संबंधित वीडियो, हटाए गए वाट्सएप संदेश और संदिग्ध संपर्क मिले हैं। एजेंसी स्काई एक्सचेंज जैसे दूसरे ऑनलाइन सट्टा मंचों से आरोपी के संभावित संबंधों की भी जांच कर रही है। जांच अधिकारी पूरे नेटवर्क के आर्थिक लेन-देन और संपर्क संबंधी कड़ियों का पता लगाने में जुटे हैं।ईडी के रिमांड आवेदन के अनुसार दुबई स्थित विला नंबर 45 में महादेव प्रमोटरों के साथ बैठक के दौरान हिमांशु ने कानूनी मामलों में राहत दिलाने का भरोसा दिया था। इसके एवज में सौरभ ने 15 करोड़ रुपये दिए थे। आरोपी ने इस रकम का भुगतान दिल्ली और मुंबई के हवाला आपरेटरों के जरिये नकद में लिया। तलाशी में मिले हस्तलिखित नोट्स में करोड़ों के हिसाब के साथ राजू भाई और वसीम नाम के हवाला आपरेटरों का उल्लेख मिला है। एजेंसी वरिष्ठ अधिकारियों तक रकम पहुंचाने के आरोपों की भी जांच कर रही है।इधर रायपुर के वीआईपी रोड स्थित सात होटलों में ईडी की टीमों ने छापामारी की है। जांच एजेंसियां इन होटलों के महादेव सट्टा एप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर से कथित संबंधों की जांच कर रही हैं। ईडी की टीम मौके पर दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय ने इस कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।