छत्तीसगढ़: 36 घंटे बाद एनटीपीसी कोरबा में लौटी रफ्तार, 3 यूनिट बहाल; 1200 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू

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तकनीकी टीमों ने लगभग 36 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोपहर लगभग दो बजे तक तीन इकाइयों को बहाल कर लिया। इनमें 500 मेगावाट की दो इकाइयां और 200 मेगावाट की एक इकाई शामिल है। इन तीन इकाइयों के शुरू होने से कुल 1,200 मेगावाट बिजली का उत्पादन पुनः प्रारंभ हो चुका है। 2,600 मेगावाट की कुल क्षमता वाले इस प्लांट में तीन इकाइयों की बहाली से स्थिति में काफी सुधार आया है।संयंत्र की सभी सात इकाइयों के बंद होने से उत्पादन पूरी तरह प्रभावित हुआ था। खराबी के तुरंत बाद तकनीकी टीमों ने इकाइयों को दोबारा चालू करने के लिए तकनीकी स्तर पर काम शुरू किया। तीन इकाइयों से बिजली उत्पादन शुरू होने के बाद अब विशेषज्ञ शेष चार इकाइयों को बहाल करने में लगातार जुटे हुए हैं। तकनीकी टीम खराबी को दूर कर बाकी इकाइयों को भी जल्द से जल्द चालू करने का प्रयास कर रही है। एनटीपीसी की जनसंपर्क अधिकारी उषा घोष ने तीन इकाइयों की बहाली की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि शेष बची इकाइयों को भी जल्द चालू कर लिया जाएगा।