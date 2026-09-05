अंबिकापुर: रैगिंग के नाम पर 11वीं के दो छात्रों पर लोहे के कड़े से हमला, चार नाबालिगों पर केस दर्ज

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यह मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय का है। हॉस्टल में गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात बारहवीं कक्षा के कुछ छात्रों ने ग्यारहवीं कक्षा के दो छात्रों के साथ रैगिंग की। इसी दौरान आरोपियों ने दोनों पीड़ितों के सिर पर लोहे के कड़े से हमला किया। मारपीट के कारण दोनों छात्र लहूलुहान होकर मौके पर गिर पड़े।गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद हॉस्टल प्रबंधन ने परिजनों को घटना की कोई सूचना नहीं दी। परिजनों को मामले का पता तब चला जब पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। घायल छात्र प्रशांत के पिता अजय कुमार मार्को ने बताया कि उनके बेटे ने स्वयं फोन करके घटना की जानकारी दी थी। पिता ने आरोप लगाया कि हॉस्टल अधीक्षक और प्राचार्य ने उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया।पीड़ित परिवार ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस शिकायत के बाद चार नाबालिगों पर केस दर्ज कर मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रही है। इस घटना के सामने आने के बाद विद्यालय में पढ़ने वाले अन्य छात्रों में डर का माहौल है और अभिभावक अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं।